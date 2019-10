publié le 04/10/2019 à 20:01

C'est une première dans la démocratie française. Ce vendredi 4 octobre s'est ouverte la "Convention citoyenne sur le climat", rassemblant 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique.

Mission affichée, proposer au gouvernement des mesures pour "réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990", le tout dans un esprit de "justice sociale". "On est là pour rappeler au Président sa promesse et faire en sorte que toutes ces propositions soient considérées sérieusement, sans filtre", affirme sur RTL Laurence Tubiana, co-présidente du comité de gouvernance de cette Convention.

Emmanuel Macron avait en effet assuré qu'il soumettrait les propositions issues de cet événement aux législateurs. "L'idée principale, c'est que ces citoyens montrent qu'avec un peu plus de courage, on peut y arriver", explique Laurence Tubiana. "On sent la volonté d'y parvenir, je suis très optimiste", conclut la co-présidente du comité de gouvernance de cette Convention.