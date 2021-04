publié le 07/04/2021 à 05:55

Le 8 avril 2021, une proposition de loi donnant et garantissant une fin de vie libre et choisie, sera débattue à l'Assemblée nationale. 3.000 amendements ont été déposés pour empêcher l'adoption de ce texte sur l'euthanasie. C'est dire si le sujet est complexe et délicat. Et pourtant, une grande majorité de Français y est favorable. Alors devrions-nous pouvoir décider de notre fin de vie en France ? Flavie Flament en discute avec ses invités dans On est fait pour s'entendre.



Pour Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, "il faut toujours avoir de l'espoir. C'est une procédure particulière, une proposition de loi qui doit se terminer vers minuit. Il y a une possibilité que le gouvernement mette ce texte dans l'ordre du jour prioritaire si le débat n'est pas terminé. Ainsi, le 8 avril, la balle sera dans le camp du Président de la République."

"Ma mère est morte du Covid, et dans les derniers jours de sa vie, elle enlevait son masque d'oxygène et disait 'je veux mourir', poursuit Jean-Luc Romero. Et c'était compliqué d'accélérer sa fin de vie alors qu’elle le réclamait. Il faut une loi qui le permette. À un moment il faut entendre les souffrances des gens. Il y a des situations où les gens n'en peuvent plus". Et à ceux qui disent que ce n'est pas d'actualité, "il faut souligner qu'avec la crise sanitaire, on meurt mal en France", précise de son côté Flavie Flament.

Joseph Agostini, psychologue, également invité de l'émission, indique que pour lui, "l’euthanasie est un spectre brandi sur une société encore très religieuse. Il y a une peur de récupération de l’euthanasie à des fins économiques, et c’est cela qu’il faut combattre". Avant d'affirmer, "moi je suis pour cette loi, mais il faut écouter les deux parties, et ces anti-euthanasies".

Micheline, elle, a voulu témoigner sur l'antenne de RTL. Elle va avoir 72 ans le mois prochain et raconte que sa mère lui avait très clairement dit qu’elle ne voulait pas aller en Ehpad. "Elle m’a demandé de l’aider pour mourir. À l’époque, je lui ai clairement dit non, et on en a plus vraiment parlé.

L'auditrice continue : "mais il y a eu un accident, une opération, et on n’a pas eu d’autres choix que de la faire admettre en Ehpad. Tout doucement, elle a déprimé. C’était un crève-cœur pour moi, c’était très compliqué". Sa mère a alors décidé d'arrêter de manger. "Elle a refusé de manger pendant des semaines et des semaines, témoigne Micheline. Petit à petit, ses forces se sont anéanties"...

