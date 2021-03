Désobéissance aux restrictions : égoïsme ou survie mentale ?

publié le 29/03/2021 à 17:24

Avec le soleil, des journées qui rallongent et des vêtements qui raccourcissent, les fêtes clandestines, les soirées et les carnavals sauvages se multiplient un peu partout en France. La cohérence des règles sanitaires n'est pas toujours comprise, et ce malgré une situation qui se détériore.

Certains choisissent alors de se rebeller et de se rassembler, sans gestes barrières, pour retrouver le goût de leur vie d'avant. Marianne a écrit sur les réseaux sociaux de l'émission : "Je suis lassée, je n'en peux plus de faire des efforts. J'ai autour de moi des amis et des collègues qui continuent d'avoir leurs vies, en dépit des gestes barrières et des restrictions. Moi qui respecte la loi et surtout les autres, je vis comme une nonne depuis un an."

Un message qui a interpelé Flavie Flament. Alors que personne n'échappe à la frustration, et que chacun se construit sur celle-ci, elle reste pour autant difficile à supporter.

Nous ne sommes pas complètement en dictature, contrairement à ce que disent certains Hélène L'Heuillet





Pour Hélène L'Heuillet, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, éditrice de l'ouvrage L'éloge du retard, "Nous sommes frustrés. Comme dit Freud, la frustration, c'est notre lot en tant qu'être, et là, en plus, nous savons pourquoi nous sommes frustrés".

Et la psychanalyste d'ajouter, "on ressent de la lassitude. Nous sommes privés d'une partie de la liberté individuelle, mais nous ne sommes pas complètement en dictature, contrairement à ce que disent certains."

Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute, rebondit et insiste particulièrement sur la place des jeunes depuis un an. "Pour les jeunes, c'est une période où on teste les limites. Le contexte actuel est particulièrement frustrant pour eux." Néanmoins, il n'y a pas que les jeunes qui désobéissent. Cela concerne tous les âges.

Même les plus raisonnables montrent un certain relâchement

Pour Gilles Vervisch, auteur de Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi, et professeur de philosophie française, ce relâchement est tout à fait compréhensible : "on peut les comprendre. Pour être professeur et avoir des élèves, je les comprends. Mais le premier réflexe, c'est que les uns deviennent collabos et les autres délinquants. La jeunesse, c'est important, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse".

Les plus âgés sont eux aussi concernés par cette décontraction générale. C'est par exemple le cas d'Alexandre, un auditeur de RTL, âgé de 34 ans : "ce week-end, j'étais chez mon père qui habite en Champagne-Ardenne, alors que j'habite à Paris", dit-il.

Alexandre n'a pas respecté la fameuse règle des 10 km, mise en place le jeudi 18 mars dernier après l'annonce de Jean Castex, Chef du gouvernement.

