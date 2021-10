Éric Zemmour : qu'il puisse dire "respect et mémoire pour les Sandler", appelle Élie Korchia

La communauté juive est-elle divisée sur le cas Éric Zemmour ? "Pour vous répondre franchement et sans langue de bois, je crois que c'est un petit peu comme dans toutes les familles aujourd'hui, explique Élie Korchia, qui vient d’être élu président du Consistoire central israélite de France. Dans mon entourage, j'ai des gens qui sont séduits par son discours, ou plutôt par sa personnalité, et d'autres, disons-le très clairement, qui sont choquées, atteintes par certains éléments de discours".

Lui-même est "bien évidemment choqué" lorsqu'il entend que "Pétain a sauvé les Juifs". "Je comprends, en tant qu'avocat et quand même féru d'histoire, la logique politique, pour ne pas dire politicienne, qu'il y a dans ce type de déclaration, souligne-t-il. C'est quelque chose de très réfléchi, ce n'est pas une déclaration comme ça par hasard".

Autre sujet de controverse : quand Éric Zemmour met sur un plan d'égalité la famille de Samuel Sandler, victime du terrorisme, et Mohammed Merah, terroriste et meurtrier, parce que les uns et les autres ont été enterrés hors de France. "Ce qui me gêne, c'est que ce grand-père et ce papa qui a été meurtri puisse vivre un deuxième traumatisme par une polémique qui le dépasse. Il aimerait tellement que cela s'arrête (...) J'aimerais simplement qu'Éric Zemmour fasse le chemin qui sera le sien mais qu'il puisse dire à un moment donné : 'respect et mémoire pour les Sandler'. Cela s'arrête là".