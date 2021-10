Présidentielle : "Ma décision est prise, je choisirai mon moment", dit Zemmour sur RTL

"Si je me présentais, ce serait pour gagner". Eric Zemmour souhaite se donner plus de temps et laisse planer le doute sur une possible candidature à l’élection présidentielle. Invité du Grand Jury ce dimanche 24 octobre, le polémiste a déclaré que sa décision était prise et qu’il la ferait savoir quand bon lui semble.



Eric Zemmour réagit à un auditeur déclarant que sa non-candidature était un faux suspense et que le polémiste faisait preuve du même cynisme qu'il dénonce chez certains politiques. "Je vous ai déjà dit que je choisis mon moment. Je ne me laisse pas imposer mon tempo par les journalistes. Ma décision est prise dans ma tête, vous ne savez pas ce qu'il en est. Mais je choisirai mon moment", martèle le polémiste.

Une candidature à la présidentielle, c'est aussi avoir des parrainages et des dons. Questionné sur le sujet, Eric Zemmour affirme que "cela fait des mois que des gens qui souhaitent ma candidature y travaillent. Vous verrez bien. Je regarde de loin, ce n'est pas mon souci, chaque chose en son temps."