Grippe : les contaminations à la hausse, plusieurs régions en situation "pré-épidémique"

Le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie sont entrés en phase "pré-épidémique" de grippe, a annoncé Santé Public France, mercredi 23 novembre. Ces régions viennent s'ajouter à la Bretagne et aux départements et régions d'Outre-mer, où le virus sévit depuis plusieurs semaines. Cela signifie que le nombre de personnes malades est en nette augmentation et donc que le virus circule plus rapidement.

À l'échelle nationale, l'organisme public a noté une "augmentation de l’ensemble des indicateurs de la grippe", avec une hausse de 65 % des consultations chez le généraliste pour un "syndrome grippal" depuis la semaine précédente et une hausse de 39 % des passages aux urgences. Le taux d'incidence de la maladie est ainsi de 114 pour 100.000 habitants, selon les données de la médecine de ville. Et la maladie semble toucher toutes les catégories d'âge avec une prévalence pour les moins de 15 ans.

De fait, Santé Public France rappelle l'importance du respect des gestes barrières, notamment du lavage de main et incite les personnes les plus fragiles, ainsi que le personnel de santé, à se faire vacciner "sans délai". L'objectif étant d'éviter un "cocktail" de maladies cet hiver, entre maux hivernaux habituels et Covid-19.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info