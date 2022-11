Grippe : tout savoir sur la vaccination, désormais ouverte à tous les Français

La campagne de vaccination contre la grippe est ouverte à tous depuis ce mardi 15 novembre. Elle concernait jusqu'à présent les publics les plus fragiles. Mais qui peut réellement se faire vacciner et dans quels lieux ?

Margot Bayard, vice-présidente de MG France, syndicat des médecins généralistes français, rappelle que les personnes à risques telles que les personnes âgées de plus de 65 ans, les fumeurs ou encore les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants qui rencontrent des problèmes respiratoires, doivent encore se faire vacciner en priorité.

Concernant les autres publics, la vaccination est ouverte à tous, sans limite d'âge, confirme-t-elle. "On peut se faire vacciner chez son médecin généraliste traitant, en priorité. Il y a aussi les pharmacies, les infirmiers et les sages-femmes", explique Margot Bayard, ajoutant que "d'autres professionnels" de santé ont également été habilités à administrer le vaccin antigrippal.

Oui, on peut s'attendre à une grippe plus sévère cette année Margot Bayard

"Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour tous les patients qui sont pris en charge dans le cadre du 100%", souligne encore la médecin généraliste. Et de préciser que la sécurité sociale prend l'intégralité des frais en charge et que les patients n'auront rien à débourser.

Et de rappeler que la grippe est un virus qui présente un "risque de formes graves", voire de décès. "Quand on se vaccine, on se protège mais on protège aussi l'entourage et la collectivité", insiste donc Margot Bayart, qui invite également à opter pour l'injection afin de "limiter les tensions du système de santé".

Enfin, la vice-présidente de MG France confirme que l'on "peut s'attendre à une grippe plus sévère", compte-tenu du "manque de stimulation immunitaire collective contre la grippe" de ces deux dernières années, avec l'épidémie de Covid-19.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info