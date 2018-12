L'Union européenne déclare la guerre aux produits en plastique à usage unique

publié le 20/12/2018 à 05:23

La liste des objets jetables en plastique qui vont être interdits au sein de l'Union européenne s'allonge. Après les sacs de supermarchés, les pailles, les cotons-tiges, les touillettes de café, le Vieux Continent a décidé mercredi 19 décembre d'interdire les gobelets et les barquettes alimentaires en polystyrène.



Les États membres ont deux ans pour traduire cette nouvelle directive dans leur législation nationale. À terme, les produits bannis devraient laisser la place à des emballages en carton ou en papier.

En France, cet accord trouvé entre le parlement européen, les États et la commission va poser un problème aux fabricants d'assiettes et de couverts en plastique pour pique-nique. Car si l'Hexagone a interdit ce type d’ustensiles dans la loi, les députés avaient autorisé à la place du plastique compostable, qui se dégrade. Or celui-ci, selon Bruxelles, n'est pas fiable, car il y a un peu de pétrole dans sa composition. La France devra donc interdire aussi ces matières. Il faudra dorénavant utiliser des assiettes en carton et des couverts en bois.

Le but de ces nouvelles réglementations est surtout de faire changer de comportements, d'arrêter le tout jetable. Car cela contribue à polluer les océans. Les animaux marins sont également menacés par ces objets, souvent retrouvés dans leur estomac. Selon l'ONG Shepherd International, 100.000 mammifères marins et un million d'oiseaux de mer meurent chaque année après avoir ingéré du plastique.