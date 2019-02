publié le 21/02/2019 à 06:00

Le gouvernement mobilisé au côté d'entreprises et d'ONG. Ce jeudi 21 février, la secrétaire d’État Brune Poirson va signer le Pacte national sur les emballages plastiques avec une douzaine d'entreprises de l'agro-alimentaire (Auchan Retail France, Biscuits Bouvard, Carrefour, Casino, Coca-Cola European Partners, Danone, Franprix, L´Oréal, LSDH, Monoprix, Nestlé France, Système-U, Unilever) et des ONG (Fondation Tara Expéditions et WWF France).



Le but de ce Pacte ? Diminuer drastiquement l'utilisation du plastique, devenu une source de pollution majeure. Il faut dire qu'aujourd'hui, chaque minute, l'équivalent d'un camion est rejeté dans les océans.

C'est pourquoi plusieurs engagements sont pris par les signataires. Le premier étant de réduire les emballages plastiques avant de laisser place, d'ici 2025, à des emballages réutilisables, recyclables ou compostables. Actuellement, seulement 56% de plastique recyclé est utilisé.

Éco-conception, vrac... Les engagements

Les fabricants s'engagent également à innover dans l'éco-conception. Ils devront dans leurs futurs emballages incorporer au moins 30% de plastique réutilisé. Carrefour vise même 50% dans ses bouteilles d'eau et de soda à l'horizon 2022.



À terme, l'idée est surtout d'éviter au maximum l'utilisation de PVC et de favoriser les emballages issus de matières premières recyclables. Par exemple, Nestlé envisage ainsi de remplacer sa célèbre boîte de Nesquik jaune par une poche, certes toujours jaune, mais fabriquée à base de fibres de papier.



Certaines grandes surfaces vendront le fromage à la coupe en libre-service emballé dans du carton recyclé et plus dans des barquettes en polystyrène. Mais le plus simple, c'est encore de supprimer au maximum les emballages. Et, via ce Pacte, les signataires s'engagent à développer encore plus la vente en vrac.