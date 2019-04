publié le 01/04/2019 à 04:56

Le plastique est un poison d'avril et il faut s'en débarrasser. Aujourd'hui 1er avril, l'association "Agir pour l'environnement" publie un sondage et ce n'est pas une blague. Il démontre qu'une large majorité des Français veulent que le plastique à usage unique soit interdit.



L'idée a fait son chemin puisque 88% des personnes interrogées sont prêtes à se passer du plastique. De toutes façons, ce sera la règle à partir de l'an prochain, les assiettes, les gobelets et les coton-tiges seront interdits en France et un an plus tard, ce sera le tour des couverts, les pailles et certains contenants alimentaires.

Ce sondage montre que ce n'est pas une idée de bobo puisque la proportion de personnes favorables à l'interdiction du plastique est plus forte à la campagne, 90%, qu'à Paris, 84%.

Les bouteilles en plastique devront avoir un bouchon accroché en 2024

Alors notre vie a déjà changé avec les sacs en plastique, il a fallu se mettre au cabat. On va devoir organiser nos pique-niques autrement. En revanche, pour les bouteilles en plastique,

les futures règles sont beaucoup moins contraignantes. En effet pas question de les interdire simplement , elles devront toutes avoir un bouchon accroché en 2024. Le bouchon c'est ce qui pollue le plus la nature. D'ici là les Français vont peut-être opter plutôt pour l'eau du robinet ou la fontaine en entreprise. C'est incontestablement ce qui pollue le moins.



La bouteille en plastique certes, se recycle, mais on en fait surtout des vêtements en synthétique et quand on les lave, ils relâchent, écoutez bien, à chaque lavage, 700.000 microfibres de plastiques dans l'eau. Donc ça pollue quand même ! Alors symboliquement aujourd’hui, "Agir pour l'environnement propose d'accrocher dans le dos de vos collègues ou amis plutôt qu'un poisson, une bouteille en plastique...