publié le 23/10/2018 à 08:27

Les cotons-tige, pailles, fourchettes, ou encore touillettes en plastique appartiendront peut-être bientôt au passé, puisque les plastiques à usage unique doivent être interdits. En effet, mercredi 24 octobre, les eurodéputés vont voter pour l'interdiction de neuf produits d'ici 2021.



Aujourd'hui, des ONG écologistes vont "maintenir la pression" en se réunissant à Strasbourg car "le Parlement européen s'apprête à voter un texte très important qui non seulement interdit un certain nombre de produits, mais propose aussi des mesures de baisse de la consommation pour certains emballages, par exemple ou des obligations d'affichage sur certains produits", explique Laura Chatel, chargée de campagne pour l’association Zero Waste.

"C'est un texte qui est plutôt ambitieux tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais évidemment, il y a beaucoup de risques que soient votées certaines exemptions qui videraient un peu de son sens le texte, ou bien que l'on arrive avec des définitions qui soient très restrictives et qui ne permettent pas d'avancer", souligne-t-elle.