Châteauroux : immersion au Festival Darc, qui réunit des centaines de danseurs du monde entier

RTL nous conduit ce dimanche matin à Châteauroux où se déroule jusqu’au 19 août un stage international de danse : le Festival Darc. Les stagiaires et les professeurs viennent de toute la France et même au-delà. La capitale du Berry rejoue la série américaine Fame tous les étés. Cette année, 650 stagiaires se sont inscrits. Ils suivent les cours de 34 professeurs.

"On a plusieurs profils. La famille, les parents, les enfants qui viennent pour passer 13 jours de plaisir, des vacances originales parce que ces stages de danse, c’est aussi du travail", explique Éric Bellet, qui dirige le festival. "Des professeurs et chorégraphes ont des compagnies professionnelles. Certains stagiaires viennent car ils veulent faire partie de ces compagnies. Et enfin, ceux qui viennent pour apprendre. Et, comme il y a quatre niveaux dans ces stages, cela permet de rassembler tout le monde", poursuit-il.

Plus d’une vingtaine de nationalités sont représentées. Nous avons croisé des passionnés venus du Nigéria, de Hong-Kong, de Grèce, des Pays-Bas. "On est venu la première fois pour prendre des cours de danse classique. On revient régulièrement pour essayer d’autres disciplines. On vient aussi pour l’atmosphère. Ici, c’est comme si on se connaissait depuis longtemps. Comme si on était une grande famille. C’est génial !", témoigne Imanuel, prof de math à Düsseldorf. Il vient ici avec sa mère depuis 13 ans.

Des stars parmi les inscrits

Toutes les danses ou presque sont enseignées : Modern’jazz, Swing, Danse Orientale, Indienne, Ragga Jam, Hip Hop, Flamenco, Salsa. "On est là pour transmettre cette joie de vivre. Notre but, c’est de partager notre patrimoine culturel. Je dis toujours, si tu marches et si tu parles, tu peux danser. Parce que danser, pour moi, c’est marcher", dit Louis Pierre Yonsian, professeur de danse en Côte d’Ivoire.

Les stagiaires ont de 7 à 77 ans. La plupart sont amateurs. Certains veulent devenir professionnels, d’autres dirigent leur propre école. Mais on croise aussi parfois des stars. Comme Axelle Red. Depuis 2013, la chanteuse Belge vient régulièrement prendre des cours, incognito, et en famille. "Au départ, je n’osais pas danser car je pensais que les gens aller me regarder, me juger. Mais j’ai fait le choix de ne pas être prisonnière de ma notoriété. De continuer à être comme j’étais avant d’être connue. J’aime parler avec les gens. C’est tout ce que j’adore. Je m’éclate tout simplement", dit-elle.

À l’issue des cours, les stagiaires peuvent assister aux concerts ouverts au public. Après Calogero ou Blankass, Superbus est programmé ce dimanche soir et Christophe Maé lundi.

