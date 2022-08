Championnat du monde de karaoké : qui est Arthur Medjebeur, qui représentera la France ?

Ce dimanche 7 août, Arthur Medjebeur, habitant de Reims âgé de 24 ans, quitte la Marne en fin de matinée direction la Norvège. Il part défendre les couleurs de la France au championnat du monde de karaoké. Ce passionné de chant a été sacré champion de France fin juin.

Depuis, il se prépare pour tenter de décrocher le titre suprême. Le karaoké, c’est une affaire de copains et de vacances pour ce passionné de musique. Après plusieurs séjours en camping ou en colonies et plusieurs soirées karaoké, il a la certitude que c’est la voie à suivre pour lui, comme une forme d’évidence.

"J'ai commencé par les percussions à 7 ans au conservatoire de Reims et après j'ai enchaîné avec le théâtre, le chant", explique Arthur, qui a appris l'existence du concours par les réseaux sociaux. "J'ai postulé donc il fallait envoyer une première vidéo pour la demi-finale", détaille-t-il. Sur cette vidéo, une prestation d'Arthur sur scène devant 30.000 spectateurs, au Galaxie d’Amnéville lors d’un concert de Patrick Fiori. "Mon père est pianiste de Patrick Fiori et m'a proposé, pendant que j'étais malade, parce que j'ai eu un lymphome il y a un an et demi, de venir chanter sur scène", raconte-t-il.

Pour la finale, Arthur a fait un choix très affectif, qui va toucher les juges. Sa prestation vocale a fini de les convaincre de le sacrer champion de France. Arthur a choisi de chanter À corps perdu de Grégory Lemarchal. "Par rapport à la maladie que j'ai eue et au cancer, ça me paraissait évident de prendre la voix de Grégory Lemarchal symboliquement, pour montrer que même si on est malade, on peut chanter, on peut réussir", justifie Arthur.

Arthur s'entraîne quotidiennement pour le championnat du monde. Pas de planning fixe, pas de pression mais un peu de stress quand même pour le jeune homme qui a dû choisir 4 chansons. Le premier tour aura lieu en milieu de semaine, le deuxième tour jeudi et la grande finale samedi.

"En premier, j'ai choisi Corsica de Patrick Fiori et Patrick Bruel, en deuxième j'ai choisi Coeurdonnier de Soprano, en troisième Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, en quatrième si j'arrive en finale, ce sera Écris l'histoire de Grégory Lemarchal", détaille Arthur.

Une revanche sur la maladie

Arthur n'a jamais été repéré avant. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir candidaté à différentes émissions de télécrochet, mais il n’a jamais été retenu. Ce titre de champion de France constitue une petite revanche mais le titre de champion du monde, ce serait l’apothéose, car sa maman et première supportrice, n’oublie pas les très mauvais moments traversés pendant la maladie.

"L'hôpital a été extra. Ils l'ont laissé en chambre stérile avec une guitare et un synthé. (...) Ils l'ont laissé chanter, c'était extraordinaire", rapporte sa mère. S'il gagne samedi prochain, Arthur a une idée fixe pour l'avenir : gagner sa vie de sa passion et ne jamais avoir à exploiter son baccalauréat gestion/administration. La prestation sur scène avec Patrick Fiori lui a donné des ailes, et toute la famille est dans la musique.

"Faire des disques, faire de la scène, des enregistrements, des albums, c'est ça que j'envisage pour après (...) Je suis encore en train de postuler pour The Voice cette année, on verra bien si ça marche", déclare Arthur. Le décollage est donc prévu ce matin, à 11h35, avec sa maman Valérie et sa sœur Ninon, qui sont encore plus stressées que lui.

