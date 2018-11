publié le 13/11/2018 à 07:29

Il y a trois ans jour pour jour, un commando terroriste frappait simultanément Paris et Saint-Denis, entraînant la mort de 130 personnes. Ce mercredi 13 novembre 2018, Anne Hidalgo, accompagnée d'Édouard Philippe, va rendre hommage aux victimes.



Dès 9 heures du matin, les commémorations débuteront au Stade de France, où trois kamikazes se sont fait exploser le 13 novembre 2015. Le bilan de cette attaque à Saint-Denis, qui a coûté la vie à un homme et a blessé une dizaine de passants, aurait pu être beaucoup plus lourd si les terroristes avaient pu pénétrer dans le stade comme initialement prévu.

Une heure plus tard, les hommages seront rendus sur les différentes terrasses de café visées le soir du drame, avant que les victimes et les familles ne se réunissent au Bataclan, où 90 spectateurs ont trouvé la mort alors qu'elles assistaient au concert des Eagles of Death Metal.

Suivez les commémorations en direct

7h34 - Près de quatre ans après le début d'une vague d'attentats sans précédent, le nombre d'affaires terroristes diminue sur le bureau des enquêteurs. "On n'avait pas connu d'été aussi calme depuis quatre ans", relevait il y a quelques semaines François Molins, le procureur de Paris. Pourtant, la France reste confrontée à une menace jihadiste persistante, mouvante et surtout venue de l'intérieur.



7h05 - Les attentats de 2015, de Charlie au Bataclan, ont profondément marqué les Français tant sur le plan de la santé (stress post-traumatique, anxiété, troubles somatiques) que dans la mémoire collective, selon un bouquet d'études sans précédent publié par l'agence Santé publique France.



06h45 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre la journée des commémorations du 13-Novembre, trois ans après les attentats qui ont frappé la France.