publié le 25/09/2018 à 15:25

Fabien Clain ne serait pas seulement une voix. Celle qui revendique les attaques les plus meurtrières commises sur le sol français depuis la Seconde guerre mondiale. Ce jihadiste français, ponte de la filière dite "d'Artigat", est tristement célèbre pour avoir prêté sa voix dans la vidéo de l'État islamique qui lui attribuait les attentats de Paris et Saint-Denis, publiée le 14 novembre 2015.



Son frère, Jean-Michel, et lui se sont imposés dans le groupe terroriste en Syrie, particulièrement à Amaq, l'agence de presse de l'organisation jihadiste. D'après nos confrères du Parisien, les deux Toulousains auraient un lien matériel avec les attentats de 2015.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis la fin du mois de juin, les frères Clain auraient eu plus qu'un rôle de propagandistes selon les magistrats, cités par Le Parisien. Ils auraient participé à leur préparation et avaient connaissance du projet en amont.

Un élément matériel prouve leur implication, selon les juges. Il s'agit d'une fausse carte d'identité belge au nom de Elene J. et sur laquelle les policiers de Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont reconnu la photo de Mylène Foucre, la femme de Fabien Clain. Elle a été retrouvée dans le même "lot de faux documents que ceux utilisés par les terroristes pour louer des planques et voyager incognito en Europe", poursuit Le Parisien, notamment, par Salah Abdeslam.