Les relations exécrables de Salah Abdeslam avec les surveillants de prison

Si Salah Abdeslam adoptait une attitude mutique lorsqu'il s'est retrouvé face aux juges, il n'en irait pas de même avec les surveillants pénitentiaires, raconte Le Figaro. Le quotidien a pu consulter un relevé d'incident du 7 septembre qui relate les relations houleuses du terroriste avec les personnels de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) dans laquelle il est incarcéré.



Maintenu en cellule à l'isolement, le détenu aurait menacé un surveillant lors de la distribution d'un repas. "Pourquoi tu me regardes, espèce de minus. T'es qu'un minus, viens dans ma cellule et on va s'expliquer. Moi je suis musulman et vous êtes mécréants, des chiens ; un jour, ça va changer vous allez m'embrasser les pieds", retranscrit Le Figaro.

Salah Abdeslam est le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont ensanglanté Paris et le Stade de France le 13 novembre 2015. Ce soir-là, 130 personnes ont perdu la vie au cours des attentats. En cavale pendant quatre mois, l'homme de 28 ans avait été interpellé à Bruxelles le 18 mars 2016.