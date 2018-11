publié le 13/11/2018 à 06:28

Il y a trois ans jour pour jour, le 13 novembre 2015, 130 personnes étaient tuées et 489 blessées à Paris et au Stade de France par un groupe commando envoyé par l'État islamique. Alors que l'enquête approche de son terme et qu'un procès devrait avoir lieu en 2021, 11 personnes ont été mises en examen, dont Salah Abdeslam, détenu à la prison de Fleury-Merogis (Essonne).



Le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont ensanglanté Paris

est sorti de son mutisme. Toujours filmé 24 heures sur 24, le détenu s'exprime régulièrement à voix basse, seul dans sa cellule, mais suffisamment fort pour que ses paroles soient compréhensibles. Des propos véhéments qui visent les mécréants. Début septembre, le détenu le plus surveillé de France a insulté les gardiens venus lui apporter à manger. Ils ont été traités de "minus" et de "chiens", mais sans aucun geste violent.

Chaque fait et geste du détenu Abdeslam est consigné

Le seul survivant du commando du 13-Novembre a même exprimé des récriminations sur ses promenades et ses parloirs, trop peu nombreux selon lui. Au sein de l’administration pénitentiaire, comptable de la santé de Salah Abdeslam jusqu'au procès, ce comportement est en fait considéré comme rassurant, moins inquiétant que son silence buté des premiers mois.

Une opinion partagée par Jean Reihnrat, avocat de plusieurs victimes du 13-Novembre. "On a été un moment extrêmement inquiets parce que quand nous aurons ce procès, nous aurons besoin qu'il parle. C'est pour ça que nous sommes rassurés de le savoir presqu'en colère", assure l'avocat. Et pour s'assurer que aucun incident ne survienne d'ici le procès en 2021, chaque fait et geste du détenu Abdeslam continue à être consigné et transmis chaque semaine au juge d'instruction.