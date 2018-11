et Clarisse Martin

Le soir du 13 novembre 2015, Gaëlle, 37 ans, était avec son ami Mathieu au Bataclan. Ils sont arrivés un peu en retard, vers 21h30. Ils étaient du côté du bar, juste à l’entrée, là où les terroristes ont fait irruption dans la salle de concert. Son ami est mort. Gaëlle fait partie des rares personnes dans cette zone-là à avoir survécu. Grièvement blessée par deux balles, au bras mais surtout au visage.



RTL l’a rencontrée vendredi après-midi, dans son appartement de l’Est parisien où, séparée depuis plusieurs années, elle vit avec son fils. Une jeune femme brune, loquace et pudique. Son regard reste grave, de ceux qui ont côtoyé l’indicible. Le côté gauche de la mâchoire arrachée se reconstitue lentement, comme un puzzle de chair. Son bras gauche, qui tient avec une plaque et une dizaine de vis, est encore douloureux.



"Il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres, il y a des aléas parce que même si j'ai été reconstruite au niveau de ma mâchoire, j'ai toujours des douleurs, mais j'ai juste appris à vivre avec, à les dompter, à les diminuer, avec des massages, des soins du quotidien, la kiné", témoigne-t-elle au micro de RTL.

Un quotidien rythmé par les rendez-vous médicaux

Trois ans après les attentats, son quotidien est toujours rythmé par les rendez-vous médicaux, les démarches administratives et les demandes d’indemnisation. Cette Parisienne prépare sa 24e opération pour la fin du mois. Elle entame désormais une chirurgie esthétique reconstructive. "L'attentat fait partie de moi, je vis avec parce que je considère qu'être vivante est une chance", estime la jeune femme.