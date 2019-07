Emmanuel Ryon d'Une Glace à Paris partage sa passion des plaisirs glacés

publié le 08/07/2019 à 18:00

Dans la boutique, ça turbine. En bas, Emmanuel Ryon, le cofondateur d'Une Glace à Paris, fabrique de précieux plaisirs glacés. Au rez-de-chaussée, se trouve la boutique-salon de thé et à l'étage, son bureau. "J'adore les glaces. On peut aller sur les associations, sur les goûts", confie Emmanuel Ryon sur RTL.

Il ajoute : "On a le côté artistique. On peut faire des décors en sucre ou en glace sculptée, c'est infini". Mais son quotidien ne résume pas qu'à la cuisine : "Une fois installé, il faut être gestionnaire, meneur d'hommes... Ce n'est pas juste un métier, il faut en faire huit".

Emmanuel a commencé à 14 ans, avant de devenir meilleur ouvrier de France glacier et champion du monde de pâtisserie : "J'étais passionné, j'aurais pu continuer les études mais je voulais vraiment faire ce métier".

Il propose de délicieux sorbets fraise-hibiscus, citron noir ou encore un sorbet détox orange-carotte-gingembre devenu une signature.

Des voyages qui ont forgé sa créativité

Emmanuel Cryon souligne l'importance qu'ont pu avoir ses voyages pour rester innovant : "On travaille sur l'ail noir en crème glacé. C'est très tendance en Asie et au Japon. Une dame qui se trouve dans la Drôme a sa propre production. On en a fat une crème glacée extraordinaire.

Aujourd'hui, Emmanuel et son associé Olivier Ménard, possèdent plusieurs boutiques. La première dans le Marais ouverte il y a quatre ans et la seconde en 2017 sur la butte Montmartre. Pourtant, cela faisait très longtemps que les deux voulaient se lancer dans l'aventure.

"Cela fait depuis 2003. À cette époque, on enseignait. Puis, on s'est dit pourquoi pas développer quelque chose avec notre savoir. La chance de créer une marque c'est un beau challenge et ça donne envie d'avancer tous les matins."

Les deux hommes ont " 50 ans d'expérience à eux deux". Ils ont donc bien étudié leur projet. "Sur notre logo, c'est Une glace à Paris, pâtisserie glacée. Par exemple, ont fait des babas au rhum avec un rhum mangué, une glace vanille et on fait des langues de chat vanille par exemple. Là, vous faites un dessert maison, ce n'est pas juste faire un baba au rhum pour dire qu'on en fait."

Aujourd'hui, ils sont six en fabrication. Les deux glaciers livrent aussi une cinquantaine de restaurants et de très grands chefs.