publié le 08/07/2019 à 01:03

Les images sont impressionnantes. Dans le département du Var, le massif de La Môle est victime de chenilles particulièrement voraces depuis le début du mois de mai. Comme le rapportent nos confrères de Var-Matin, elles ont attaqué et dévasté 6.000 hectares de forêt dans les Maures, entre Bormes-les-Mimosas et les hauteurs du Lavandou.

Dans cette zone, les arbres, notamment les chênes-lièges mais aussi le maquis ont été complètement défoliés, autrement dit ils ont perdu toutes leurs feuilles. On croirait presque qu'un incendie ravageur est passé par ici tellement la végétation semble "grillée", indique Var-Matin.



Ce paysage de désolation, on le doit au bombyx disparate, ce papillon originaire du Japon qui s'est propagé dans tout l'hémisphère nord. Mais avant de se transformer en papillon, cette chenille s'attaque aux feuilles des végétaux qu'elle rencontre, avec une préférence pour les différents types de chêne.

L'Office national des forêts tient ce pendant à rassurer : "Le pic a été atteint et la chenille est passée en phase de chrysalide. On assiste à l’envol des papillons, puis ce sera la ponte. Derrière, il faudra attendre les premières pluies pour que la végétation recommence à faire des repousses. La défoliation n’est pas rédhibitoire et ne remet pas en cause, a priori, la survie des espèces", a ont expliqué les spécialistes à nos confrères.