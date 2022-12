Le sujet du jour. Réclamée à plusieurs reprises par Volodymyr Zelensky, la création d'un tribunal spécial pour les crimes russes va être étudiée par la commission européenne, a indiqué Ursula von der Leyen, le mercredi 30 novembre 2022.

Pendant ce temps, sur le terrain des opérations militaires, les forces russes maintiennent la pression et perpétuent massacres et bombardements. Pourtant, dans la situation actuelle, La Cour Pénale Internationale n'est pas compétente pour les "crimes d'agression" de la Russie, car Moscou n'est pas signataire du traité de Rome instituant la Cour. Seuls les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en Ukraine peuvent être jugés.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi créer un Tribunal spécial ? C’est quoi l’intérêt ? De quels crimes parle-t-on précisément ? Quelle échéance ?



