Les craintes concernant l'hiver à venir se font de plus en plus présentes. Des coupures potentielles d'électricité ont déjà été annoncées pour janvier et février. Pourtant, pour Emmanuel Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, l'hiver 2023-2024 serait le plus à risque. "Pour 2023-2024, c'est encore vraiment très incertain", a-t-elle expliqué au micro de BFM Business.

"On a un hiver délicat là maintenant et on a probablement aussi un hiver délicat ou difficile en 2023-2024. C'est là aussi que ce qu'on fera sur les importations de gaz, les importations d'électricité, la suite des mesures d'urgence communautaires, le début de la réflexion sur l'organisation du marché, cela jouera sur l'hiver 23-24", a-t-elle encore déclaré. "On a une belle probabilité que ça ne se passe finalement pas trop mal pour l'hiver 2022-23", indique-t-elle.

Elle a pourtant confirmé que des coupures localisées pourraient avoir lieu cet hiver : "Ce n'est pas sûr à 100%. Cela dépendra de notre sobriété ou pas, de la météo, de notre capacité de réaction au moment où le gestionnaire de réseau RTE annonce que c'est très tendu". Néanmoins, le réseau de distribution électrique Enedis est en discussion avec "les préfets au cas où. On est toujours dans du "au cas où". Ce n'est pas écrit que cela se produira", précise-t-elle.

