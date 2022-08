Éducation nationale : un "trousseau" gratuit de fournitures pour la rentrée 2023 ?

Alors que la rentrée de l’année scolaire 2022-2023 arrive à grands pas, le ministre délégué à la Ville, Olivier Klein, s’est exprimé ce vendredi sur les ondes de Franceinfo afin d’expliciter l’un de ses projets de réforme. Il souhaite ainsi proposer dans un an, un "trousseau" gratuit de fournitures scolaires disponible pour chaque élève.

"J'ai envie, avec le ministre de l'Éducation nationale, de travailler pour la rentrée 2023 à une procédure qui ferait que, dans les quartiers populaires en tout cas, les enfants aient tous leurs fournitures". Ce dispositif aurait vocation à être mis en place dans "les quartiers populaires, les écoles en REP+ et en REP, mais il y a aussi des enfants pauvres dans des quartiers qui ne sont pas en REP ou REP+ donc il faudra trouver une proposition qui est juste, équitable, et c'est là-dessus qu'on se donne l'objectif de travailler pendant toute cette année scolaire", a notamment assuré le ministre.

Maire de Clichy-sous-bois, une commune de Seine-Saint-Denis, Olivier Klein avait déjà expérimenté ce dispositif dans sa commune, où les élèves en école primaire ont "sur leur table l'ensemble du trousseau nécessaire".

Un trousseau à définir

Reste néanmoins à fixer le contenu de ce trousseau. Pour ce faire, le ministre a assuré qu’une réflexion commune pourrait être menée entre les professeurs et les parents d’élèves. Ce projet a notamment pour but d’uniformiser les fournitures des écoliers et ainsi de faire disparaître une certaine forme de discrimination.

Ces fournitures seraient financées par un fonds géré par les collectivités : "L'idée, c'est de pouvoir donner aux collectivités ce fonds pour pouvoir acheter des trousseaux, et que chaque élève, quand il arrive dans sa classe, trouve tout ce dont il a besoin pour l'année", a précisé à l'AFP l'entourage d'Olivier Klein. Le dispositif est envisagé "au moins en primaire", l'inclusion ou non du collège restant à trancher, précise-t-on au ministère.

