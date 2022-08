Rentrée scolaire 2022 : cinq astuces pour l'achat de fournitures de dernière minute

Une mère et sa fille achètent des fournitures scolaires dans un supermarché (illustration)

Rayons vides, magasins bondés, stress de manquer de temps... Pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, l'achat des fournitures scolaires peut être un calvaire. Afin de vous éviter la syncope, voici plusieurs astuces qui vous permettront de boucler vos achats à quelques jours de la rentrée.

1. L'inventaire des stocks à la maison, tu feras

Pour éviter les achats inutiles et le gaspillage, regardez ce qu'il reste dans la trousse et le cartable de votre enfant de l'année dernière. Cela vous permettra également de faire de belles économies d’argent - d'autant que leur prix sont aussi impactés par l'inflation.

2. Les achats groupés, tu privilégieras

Beaucoup d'écoles et d'associations de parents d'élèves proposent cette formule en début d'année, des achats groupés de fournitures. Une option économique. Pour obtenir des informations, le plus simple est de contacter la vie scolaire de l'établissement.

3. Des fournitures d'occasion, tu prendras

Vous pouvez trouver un cartable ou une trousse d'occasion, ainsi que des fournitures scolaires et des manuels sur les sites de vente de particulier à particulier ou dans des dépôts-vente. Cela permet de limiter les dépenses et son empreinte carbone.

4. Commander, tu n'oublieras pas

S'il y a des pénuries en magasin, il ne faut pas stresser. Internet propose un choix exhaustif et une livraison rapide à domicile. Il y a aussi l'option "librairies" : un certain nombre d'entre elles proposent de passer votre commande par téléphone ou par mail et de passer la récupérer lorsque vous avez le temps.

5. Les enfants, tu n'amèneras pas

Pour votre santé mentale et éviter toute frustration de la part de vos chérubins, il vaut mieux que vous soyez seul à acheter les fournitures scolaires.

