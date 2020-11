publié le 16/11/2020 à 23:56

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui font leurs premiers pas dans le monde de l’enseignement. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, lundi 16 novembre, que le salaire des professeurs débutants allait augmenter de 100 euros nets par mois.

Cette augmentation sera perçue sous forme de prime dès le mois de mai prochain. Au total, le budget 2021 du ministère a été augmenté de 400 millions d'euros. La moitié de ce budget sera destiné aux enseignants en début de carrière, a indiqué le ministère aux professeurs. Objectif : "favoriser l'attractivité du métier d'enseignant".

"La prime bénéficiera à 31% des enseignants" (y compris CPE et psychologues de l'éducation nationale), "durant les 15 premières années de carrière pour les personnels titulaires et sera dégressive en fonction de l'ancienneté", a détaillé le ministère. Dans le détail : dès le mois de mai 2021, un enseignant débutant gagnera ainsi 100 euros nets de plus par mois et un contractuel en début de carrière percevra 54 euros nets de plus chaque mois. Cette prime ne sera pas perçue par les enseignants qui ont au moins 15 ans d'ancienneté.

Une prime informatique de 150 euros

Pour permettre les avancements de carrière, le taux de promotion "à la hors classe" des enseignants sera augmenté de 17 à 18% en 2021: une stratégie qui permettra chaque année à 1.700 personnels de plus de passer à la hors classe (un deuxième grade enseignant).

Par ailleurs, les autorités ont confirmé le versement d'une prime informatique de 150 euros nets par an à tous les professeurs à partir de janvier prochain. Du côté de la direction des établissements scolaires, près de 21 millions seront dédiés à "une augmentation pérenne" des salaires des directeurs, "soit le même niveau que celui de la prime exceptionnelle de rentrée en 2020". Cette année, les directeurs recevront 450 euros à partir de novembre.