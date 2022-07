Les infos de 6h - Crise énergétique : les pistes du gouvernement pour faire baisser la consommation dans les entreprises

Les températures remontent à partir de ce dimanche. Sept départements du Sud de la France ont été placées en vigilance jaune canicule. Mais pour les habitants des départements concernés, il va falloir y aller doucement sur l'air conditionné.

En effet, le gouvernement veut faire réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans. Cela concerne le public comme le privé. Depuis quelque semaines, plusieurs groupes de travail planchent sur tous ceux que pourraient faire les entreprises, à commencer par l'industrie, secteur qui consomme le plus. Mais aussi les commerces, les administrations, les collectivités locales et les secteurs du logement.

Dès cet été, l'idée est de mettre l'accent sur la climatisation, qu'il ne faudra pas baisser en dessous des 26°C. À l'automne, tout un tas de petites mesures pourraient être mises en avant : moins de trajet en voiture pour les agents publics, air conditionné limité au maximum dans les centres commerciaux, vitrines éteintes la nuit et même recours plus massif au télétravail. En réservant quelques jours par semaines pour travailler de chez soi, cela pourrait réduire le coût du chauffage et de l'électricité dans les entreprises.

À écouter également dans ce journal

Grève - À Roissy-Charles-de-Gaulle, des milliers de passagers sont partis, vendredi, sans leurs bagages après deux pannes techniques.

Tennis - Alizé Cornet a battu, samedi, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, invaincue depuis 37 matches, au 3e tour de Wimbledon. Elle affrontera l'Australienne Ajla Tomljanovic en huitièmes de finale.



Tour de France - Fabio Jakobsen s'est imposé au sprint dans la deuxième étape du Tour de France 2022 ce samedi. Deuxième, le Belge Wout van Aert s'empare du maillot jaune.

