Conseil de défense énergétique : une initiative "anti-démocratique" pour les oppositions

Alors que la situation énergétique continue d’inquiéter, notamment après l’annonce du géant russe Gaszprom, qui a confirmé réduire un peu plus ses livraisons auprès d’Engie, Emmanuel Macron a décidé de réunir ce vendredi ses ministres pour un Conseil de défense énergétique. Une réunion qui a surtout eu pour effet de grandement contrarier l’opposition.

Car ce n’est pas le premier conseil convoqué par le président de la République. Conseil de défense, Conseil de défense écologique, Conseil de défense sanitaire, Macron a déjà utilisé ce mode de fonctionnement à plusieurs reprises depuis sa première prise de fonction en 2017. Concernant celui à venir, il a pour but d'étudier et d’envisager les scénarios possibles au cours des prochains mois et notamment comprendre comment éviter celui du fameux black-out généralisé.

Mais le problème de ce type de conseil, c’est qu’ils sont secrets et c’est bien ce qui dérange les partis d’opposition. L’insoumis Thomas Portes évoque ainsi "un outil anti-démocratique", tandis que le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, pointe un manque de transparence problématique.

"Soit tout va bien, et il n’a pas besoin de ses réunions secrètes, soit il y a un vrai problème pour les intérêts fondamentaux de la nation, et dans ce cas-là, il faut le partager", a-t-il déclaré à RTL. "S’il y a un rationnement à faire, il faut de la transparence. Ces décisions ne doivent pas être prises en conclave, de manière secrète. C’est une démocratie, on discute donc en conscience et en transparence".

