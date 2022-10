ÉDITO - Pourquoi adhère-t-on autant à l'économie de l'abonnement?

Désormais, même les pizzerias del Arte testent la technique commerciale de l’abonnement et proposent pour 35 euros par mois de venir manger tous les jours si on le désire. L’abonnement, c’est magique. Vieux comme l’économie, et capable de se renouveler à l’infini. En France, l’abonnement existait déjà au 17ᵉ siècle, grâce à la presse écrite. On s’abonnait par exemple au journal de l’époque, la Gazette du journaliste Théophraste Renaudot.

Puis à partir du XIXᵉ siècle sont apparus les tout premiers abonnements téléphoniques pour les gros téléphones maison, puis les forfaits pour l’eau, pour le gaz, ou encore l’électricité. La location d’un logement est d’ailleurs une forme d’abonnement. On loue son toit tous les mois. Et aujourd’hui, on croule sous les bouquets télévision, internet, salle de sport, Netflix, Deezer, l’abonnement métro ou celui du vélo, débités automatiquement en début de mois sur tous vos comptes en banque.

Finalement, tous les segments du commerce se sont mis à tenter de fidéliser les clients en utilisant les abonnements. Des pizzérias jusqu’aux grandes enseignes telles que Monoprix, Carrefour, Leader Price qui proposent un forfait contre des paniers réguliers, cette technique s'est grandement généralisée.

Prenez, par exemple, l’entreprise Poiscaille qui revendique 21 000 clients, et qui vous vend désormais du poisson frais et des fruits de mer à 24 euros 90 par mois. Même chose chez Kiabi, enseigne dans laquelle vous pouvez louer 10 vêtements mensuels, pour 19 euros… Enfin, chez Decathlon, vous empruntez, contre abonnement, des appareils de sport, des clubs de golf ou des vélos pour enfants. Jusqu’à une forme d’abonnement particulier… Le leasing, la location avec option d’achat. Dorénavant, quasiment 1 voiture neuve sur 2 est financée par abonnement pour les particuliers.

Pourquoi un tel succès ?

Plusieurs raisons peuvent pousser à utiliser l’abonnement. Ainsi, les familles y souscrivent pour répartir les frais mensuels. Payer au compte goute, c’est un remède à l’inflation. De plus, c’est un nouveau mode de consommation qui plait de plus en plus. On emprunte plutôt que de posséder. On teste et on passe à autre chose.

Rentable pour les entreprises

Pour les entreprises, cette nouvelle manière de consommer est d’ailleurs plus rentable. Quand il s’agit de location d’objets, la moindre éraflure, vous coute bonbon, avec une marge pour l’entreprise. À tel point que le médiateur des sociétés financières enregistre + 40% de litiges, par exemple, à la fin d’un leasing de voiture.

L’autre avantage non négligeable pour les entreprises, c’est la visibilité. Vous payez, que vous ayez consommé ou non. Avec un abonnement, souvent reconduit automatiquement, l’entreprise peut envisager son business sur plusieurs mois.

Un modèle qui tend à se développer

D’après la banque UBS, ce mode de fonctionnement va continuer. En 2025, ce business de l’abonnement pourrait brasser 1500 milliards de dollars. La bonne nouvelle, c’est que c’est plutôt vertueux pour la planète. Les objets, vous les empruntez au lieu de les acheter. Les entreprises, comme les consommateurs, ont donc intérêt à entretenir les produits, les faire durer. C’est autant d’arguments qui nous font adhérer collectivement au modèle de l’abonnement.

