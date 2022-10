ÉDITO - Allemagne : "Le solde commercial est juste équilibré", remarque François Lenglet

L'Allemagne est littéralement secouée par le nouveau monde. Le pays avait bâti sa prospérité sur trois piliers. Berlin avait de très faibles dépenses militaires, avec la paix et la protection venue du bouclier américain. L'énergie russe permettait de faire tourner la puissante industrie allemande à bon compte. Les marchés à l'export, la Chine au premier chef, où l'Allemande vendait des machines-outils et des voitures. La guerre d’Ukraine a tout changé. L'énergie russe n'est plus d'actualité, bien sûr. Et il a été nécessaire de dépenser de manière impérieuse au plan militaire pour contrer la menace russe.

Les marchés chinois sont aussi sortis de l'équation. La crise russe a fait prendre conscience aux industriels de leur vulnérabilité par rapport à la Chine, où ils réalisent une bonne part de leurs profits. Si un grave incident éclate à Taïwan, on peut très bien imaginer la mise en place de sanctions occidentales vis-à-vis de Pékin. Ces décisions plomberaient le commerce avec l’Empire du milieu. La récente prise de pouvoir totale de Xi Jinping a illustré un durcissement du régime. La Chine était naguère un pays communiste qui devenait une économie de marché, c’est aujourd’hui une économie de marché qui redevient communiste.

Le solde commercial allemand juste équilibré

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le solde commercial de l'Allemagne est tout juste équilibré. L'année dernière, l’Allemagne engrangeait des excédents commerciaux de 15 à 20 milliards par mois. Les exportations progressent désormais moins vite que les importations, à cause du prix de l’énergie. Conséquence, le pays a été en croissance zéro au second trimestre, une récession est attendue dans les mois à venir.

L’Allemagne a été la grande gagnante de la période de paix et de mondialisation, de la chute du Mur de Berlin (1989) jusqu'au début de la guerre en Ukraine. L’âge d’or du commerce mondial lui a considérablement profité, grâce à son travail bien sûr. Cette Allemagne prospère pouvait être conciliante, voire contribuer à financer les autres pays, comme elle l’a fait pour la Covid. Une Allemagne inquiète pour elle-même va être bien plus difficile à manier.

Et la France ?

Ce choc de la guerre sur l'économie atteint aussi la France. Mais d'une façon différente. Nous avions moins à perdre, parce que nous n'avons pas tiré autant profit de la mondialisation. L'industrie française est deux fois moins puissante que l'industrie allemande.

Notre défense et notre diplomatie sont l'une des plus puissantes de la zone euro, grâce à notre histoire. Seul le Royaume-Uni, désormais hors de l’Europe, possède des forces équivalentes. Ce sont des atouts pour le monde qui vient, plus dangereux et plus politique que le précédent, qui était d’abord économique. L'affaiblissement relatif de l'Allemagne explique aussi le rafraîchissement des relations dans le fameux couple entre Paris et Berlin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info