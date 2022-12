ÉDITO - "Respect Christiane Lambert" : Alba Ventura salue le travail de la présidente de la FNSEA

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), n'effectuera pas de troisième mandat. La représentante des agriculteurs a décidé d'arrêter au mois de mars prochain, mais garde cependant des missions au niveau européen. Fidèle auditrice de RTL et propriétaire de truies, elle a toujours tenu à passer au moins trois jours dans sa ferme du Maine-et-Loire.

En tant que première femme à diriger le syndicat des exploitants agricoles, Christiane Lambert a écumé plus d'un plateau télé et studio de radio. Au fil des années, elle a effectué de nombreux allers-retours à Paris, pour ferrailler avec le gouvernement et les députés, pour la revalorisation de nos paysans ou encore contre le glyphosate. Elle s'est fait maintes fois épinglée par ceux qui ne la trouvaient pas assez écolo, trop en défense de l'agro-industrie. Christiane Lambert reconnaissait quelques contradictions, mais on ne pourra pas lui enlever d'avoir sensibilisé l'opinion aux difficultés et aux crises qui frappent les agriculteurs.

La terre et les bêtes, c'est son métier. C'est celui de ses parents, de son mari, de ses beaux-parents, elle connaît tout ça par cœur. Sa première ferme, elle l'a exploitée à 19 ans, juste après son BTS. C'était dans le Cantal, où elle est née. C'est un petit bout de femme Christiane Lambert, elle a beaucoup d'énergie et n'a pas sa langue dans sa poche. Il paraît qu'elle est aussi dotée d'un gros caractère. Respect, Christiane Lambert.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info