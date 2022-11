ÉDITO - Fonction publique : pourquoi la fin du classement de sortie à l'INSP n'est pas une petite affaire

Encore une petite révolution dans la haute fonction publique dans la poursuite de la réforme de l'ENA voulue par Emmanuel Macron. Désormais appelée INSP, l'Institut national du service public, la grande école de l'administration met fin au classement de sortie. Ce n'est pas une petite affaire.

La preuve, cela fait quinze ans qu'on en parle. Nicolas Sarkozy et François Hollande s'y sont cassé les dents. Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas fait l'ENA, disait en 2008 : "Il n'est pas normal qu'un concours obtenu à 25 ans détermine toute votre carrière dans la haute fonction publique". Et c'est vrai.

Ce classement de sortie, qu'on appelle aussi "la botte", permettait aux élèves les mieux notés de choisir leur affectation dans les trois grands corps : l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'État, avant d'être déployés dans les administrations. Des élèves qui choisissent eux-mêmes leur futur employeur, avouez que ce n'était pas banal.

Compétences et spécialisations

C'en est donc terminé de la procédure automatique qui veut que "je termine premier, je termine troisième ou neuvième, je vais là et personne n'a rien à dire". C'était comme ça que ça fonctionnait jusqu'à présent. En Conseil des ministres, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, va donc entériner la fin du classement de sortie.

Ce qui veut dire que désormais, à l'issue de la formation à l'INSP, à l'issue des stages, on va faire coïncider les besoins des employeurs, les besoins de l'administration avec les vœux et les spécialisations de l'élève, avec ses propres compétences. Ce n'est pas rien comme changement. Les compétences, ça évite de faire appel à McKinsey et autres cabinets de conseil.

