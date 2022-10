ÉDITO - La Zone à faible émission, une bonne idée dans le fond, mais qui pèche sur la forme

Sur le papier, la ZFE (Zone à faible émission) est une super bonne idée. Là où l'air est très pollué, là où il y a beaucoup de circulation, on va limiter les voitures qui polluent le plus. Ce sera le cas dans l'agglomération de Toulouse pour les fourgonnettes critères 4 et 5 ; tous les véhicules critères 4 et 5 à Rouen et sur le littoral à Nice. D'ici 2025, cela concernera 45 métropoles.

Une fois de plus, le problème, c'est la méthode : on interdit avant de proposer des alternatives. Il ne suffit pas de décréter qu'on est en ZFE, il faut permettre aux gens de les éviter ou de les traverser. Certains n'auront plus les moyens de se rendre au travail. À Toulouse, certaines personnes ne pourront plus se rendre à l'hôpital de Purpan. Au total, plus d'une voiture sur trois ne pourra plus circuler dans ces ZFE.

Pour le moment, il n'y a pas de sanctions, mais elles sont prévues pour 2024. Et je ne suis pas sûre que les millions de Français qui utilisent leur voiture quotidiennement ont pris en compte cette contrainte.

C'est le problème du deux poids deux mesures. Il y aura des zones où seuls ceux qui auront une voiture propre pourront accéder. Or 80% des Français gagnent moins de 2.500 euros par mois... Et ce n'est pas le bonus écologique à 7.000 euros ne va pas leur permettre de s'acheter une voiture électrique. Y a-t-il assez de parkings en périphérie des villes pour stationner comme à Strasbourg et Montpellier, suffisamment de trains et de TER (à l'heure) ? Il y a des expérimentations de voies réservées aux bus express, entre Mantes-la-Jolie et la Défense par exemple. Il va falloir les développer.

Si on veut mener à bien une politique vertueuse, il faut s'en donner les moyens. Sinon, on va laisser des gens aux portes de la ville. Et ils ne se laisseront pas faire.

