Auto : les ZFE, nouveau casse-tête de nombreux automobilistes

En Route vers l'Elysée, c'est désormais le nouveau rendez-vous que l'on vous donne chaque dimanche soir sur RTL, jusqu'à la présidentielle, pour prendre le pouls des 40 millions de conducteurs électeurs. Nous sommes allés à la rencontre d'Alizée, une automobiliste qui habite une petite commune du Perche.

Cette jeune mère de famille roule dans un SUV d'occasion. Plus de 100.000 kilomètres au compteur, diesel... Elle qui vit loin de tout transport en commun, à terme, craint comme des millions d'automobilistes de ne plus pouvoir utiliser sa voiture pour aller dans les villes, avec la généralisation des zones à faibles émissions pour les agglomérations de plus de 150.000 habitants. Alizée souhaite justement interpeller le futur président de la République sur ce sujet.

"Je voudrais demander au futur président de la République pourquoi est-ce que je devrais changer de voiture à moins de ne plus pouvoir rouler dans toutes les futures zones à faibles émissions alors que j'ai un véhicule qui fonctionne parfaitement, qui est très bien entretenu et qui vient de passer le contrôle technique", dit-elle.

"Je ne pourrais pas investir des dizaines de milliers d'euros dans une autre voiture". Comment ne pas exclure les propriétaires de véhicules qui sont encore en état de rouler, c'est la question de notre automobiliste au président.