ZFE : les voitures anciennes pourront finalement circuler

publié le 05/06/2021 à 10:42

Une première étape vient d'être franchie pour l'autorisation de circuler des véhicules dans les centres-villes où il y a des ZFE. Les ZFE ce sont ces zones à faibles émissions qui visent à bannir les véhicules les plus polluants des centres villes. Dès la fin de cette année, elles couvriront les onze plus grandes agglomérations françaises. Dernière en date : la métropole du Grand Paris et ses 79 communes qui depuis lundi restreint la circulation des vieux diésels de plus de 15 ans.

À Paris les propriétaires de voitures anciennes viennent d'obtenir l'autorisation de circuler, via un arrêté. D'où le soulagement de Laurent Heriou directeur général de la FFVE Fédération française des voitures anciennes. Ce dernier veut maintenant voudrait convaincre les autres villes françaises avec cet argument : il n'y a que 400.000 voitures de collection, qui ont un faible impact sur la pollution. L'idée est de généraliser au niveau national, avec la création d'une vignette, qui permettrait de circuler partout, en s'inspirant de l'exemple allemand.

La Fédération des Véhicules anciens discute actuellement avec plusieurs villes françaises pour tenter de convaincre et ainsi continuer à circuler dans les zones à faibles émissions qui seront obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants avant la fin 2025.