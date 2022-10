ÉDITO - Jet de soupe sur un Van Gogh : "C'est le militantisme du buzz", déplore Alba Ventura

Existe-t-il une limite au militantisme écologique ? La question semble légitime après le jet de soupe à la tomate sur une œuvre d’art historique, Les Tournesols de Vincent Van Gogh, à la National Gallery de Londres. Le sens de ce geste ainsi que le choix de l’œuvre paraît incompréhensible et cela ressemble plus à une manœuvre irréfléchie pour faire le buzz.

Le principe de ces activistes extinction-rébellion est de lutter contre l’exploitation des hydrocarbures au Royaume-Uni. Pour montrer leur engagement, les membres de cette association ont fait le choix de déranger l’ordre établi et les dirigeants. L’objectif est donc de mener des actions coups de poing pour faire parler de leur cause. Cette fois-ci, les activistes s’en sont pris à une œuvre d’art, mais auparavant, plusieurs d’entre eux s’étaient montrés au Tour de France et à Roland-Garros, ou l’on avait pu voir une femme s’attacher au filet.

Certains écologistes comme Sandrine Rousseau se sont félicités pour ce jet de soupe, d’autres n’ont pas apprécié ce geste, à l’image de Yannick Jadot qui a trouvé cette action stupide. Les experts du GIEC ont également dénoncé ce jet de soupe. Si certaines formes d’activisme peuvent avoir du sens sans pour autant qu’on les cautionne, comme le fauchage d’un champ d’OGM, celui-là paraît inutile, absurde et irréfléchi. Saccager la culture ne changera pas la situation climatique. Cela ressemble au militantisme du buzz.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info