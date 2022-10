Les "Tournesols" de Van Gogh : que risquent les militantes qui ont aspergé le tableau de soupe

Crédit : Handout / Just Stop Oil / AFP

Deux militantes du collectif Just Stop Oil ont aspergé "Les Tournesols" de Van Gogh

Ce vendredi 14 octobre, plusieurs militants écologistes de l'association Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, avant de se coller au mur.

Le mouvement a ensuite expliqué vouloir l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Durant leur action, dont les images ont fait le tour du monde, l'une des deux militantes a lancé "L'art vaut-il davantage que la vie ?", demandant notamment : "Êtes-vous plus concernés par la protection d'une œuvre ou celle de la planète ?"

Ce samedi 15 octobre, les deux protagonistes ont comparu devant un tribunal londonien et ont toutes les deux plaidé non-coupable. Elles sont accusées de dégradations pour un montant inférieur à 5.000 livres, le tableau n'ayant pas été endommagé, car il était protégé par une vitre. Il est par ailleurs estimé à plus 80 millions de dollars.

Libérées en attente de leur procès

Le juge anglais a décidé de remettre en liberté les deux militantes en attente de leur procès dont la date a été fixée au 13 décembre prochain. Elles n'ont néanmoins plus le droit de rentrer dans un musée ou galerie et ne sont plus autorisées d'utiliser de la peinture ou de la substance adhésive dans l'espace public.

