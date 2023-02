ÉDITO - Grève des médecins : "Ils ont raison de manifester", assure Alba Ventura

Ce mardi 14 février, les médecins généralistes vont manifester pour demander une revalorisation du tarif des consultations, et ils ont raison. Aujourd'hui, le prix est fixé à 25 euros et c'est indigne. Ces gens font au moins dix ans d'études et on leur confie notre santé et celle de nos familles. Cela mérite un coup de pouce.

L'assurance maladie leur a gracieusement proposé 1,50 euro de plus, mais cela, c'est se moquer d'eux. Cela ne couvre même pas l'inflation. En revanche, la consultation à 50 euros comme demandé par les médecins parait compliquée. Un tarif autour de 30 euros paraît plus raisonnable. Pour rappel, cette somme sera évidemment remboursée.

La moyenne européenne se situe aux alentours de 46 euros la consultation, même si le système de santé n'est pas identique partout. Ils ont donc raison de manifester.

Davantage de présence dans les cabinets

Néanmoins, cette revalorisation doit être suivie d'un peu plus de présence, y compris durant les horaires de nuit. C'est déjà le parcours du combattant pour trouver un médecin, donc en échange d'une augmentation des tarifs, il faut une nouvelle organisation de la couverture des médecins.

Il faut aussi qu'ils acceptent que des professions médicales, comme les infirmières ou les kinésithérapeutes, soient autorisées à réaliser plusieurs actes simples. Cela doit être du donnant donnant, sinon c'est l'hôpital qui trinque.

