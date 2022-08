ÉDITO - École inclusive : un calvaire pour les enfants

En cette rentrée scolaire 2022, l'école est un vaste sujet. On le sait, 4.000 profs manquent à l'éducation nationale, une crise des vocations, des démissions... Il manque aussi des infirmières. Ce mardi, Alba Ventura, éditorialiste politique de RTL, voulait mettre l'accent sur l'école inclusive, c'est-à-dire le cas des enfants handicapés.

"C'est déjà pas facile quand votre gosse coche toutes les cases, mais imaginez les enfants qui ont un handicap et ceux qui ont un handicap mental. Dans ces cas là, ça devient le calvaire", dit-elle. Il y a environ 8.000 enfants handicapés mentaux qui sont en mesure d'être scolarisés soit à l'école classique, soit dans des écoles spécialisées.

Sur 400.000 élèves handicapés au total, un tiers de ces enfants handicapés mentaux ont moins de 6h de classe par semaine. Certains ont 1h de classe par semaine. "C'est le calvaire pour les enfants et c'est le parcours du combattant pour les parents. C'est ajouter de la difficulté là où il y a déjà beaucoup de difficultés", explique Alba Ventura.

Alors les associations sont aux abois encore en cette rentrée. "Bien sûr qu'il n'est pas simple d'accueillir un enfant autiste ou dans un fauteuil avec des troubles de la parole. Il faut des accompagnements, donc des budgets. Et c'est vrai que l'on demande beaucoup aux profs. On demande beaucoup à l'école, mais l'école, c'est là qu'on fait société pour la première fois, non ?", dit l'éditorialiste.

