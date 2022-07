Famille : Se complaire dans la victimisation

Sonia a eu une relation avec homme rencontré sur un site de rencontre. Pendant 3 mois leur relation était idyllique et du jour au lendemain, plus rien. Après plusieurs tentatives elle a fini par apprendre qu'il pense qu'elle n'est pas sincère. Sonia ne partage pas ce sentiment, elle est très attaché et n'arrive pas à oublier cette relation.

Dominique est marié à un homme violent. La colère est au centre de leur relation. Il est violent dans ses mots mais aussi dans ses actes. Après plusieurs crises de colère Dominique a prévenu les gendarmes et il a été emmené. Après la prise d'empreintes il a quitté la maison et a prétendu demandé le divorce. Depuis il revient de temps en temps et Dominique à des pensées suicidaires.

Nadine est très déstabilisée par sa sœur. Depuis toujours elle dépend de sa mère. Aujourd'hui c'est Nadine qui l'entretient financièrement. Les deux sœurs n'ont jamais été proches mais Nadine a toujours été là pour elle. Elle voudrait aider sa sœur à sortir de cette dépendance financière mais pour aider une personne il faut qu'elle le veuille.

Claire est veuve depuis 6 ans. Elle vit à la campagne et souffre de solitude. Elle aimerait sortir à nouveau, voir du monde, rencontrer des hommes et même retourner en ville. Dès qu'il s'agit d'agir, Claire est comme bloquée et retourne dans sa solitude, mais d'où vient ce blocage ?

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

