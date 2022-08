Lorsque l'avenir n'est pas encore entre nos mains

Maeva est inquiète pour sa fille. Âgée de 29 ans, elle a 3 enfants et en attend un quatrième d’un homme rencontré récemment. Maeva pense que cet homme est violent avec sa fille. L’inquiétude augmente, deux de ses enfants ont rapporté à Maeva qu’ils avaient été témoins de violence physique. La cantine n’a pas été payée depuis 3 mois. Maeva voit sa fille changer. Elle est de plus en plus distante avec sa mère. Il semblerait que le frigo soit toujours vide et qu’elle devienne verbalement plus agressive avec les enfants. Maeva a subi des violences de la part de son ex-mari et sa fille en a été témoin. Elle voudrait trouver une solution pour aider sa fille et ses petits-enfants.

Après des problèmes familiaux traumatisants, Aurélien a été placé dans un foyer, depuis 6 mois. Il aimerait quitter son école, non adaptée pour son handicap. Aurélien est non voyant et se retrouve dans une école pour les handicaps moteurs et les personnes touchées par des déviances intellectuelles. Il ne se sent pas à sa place. Il n’arrive pas à sociabiliser avec les autres et subit du harcèlement. Malheureusement son foyer semble ne pas l’aider assez au niveau administratif. Aurélien aimerait quitter cette école mais c’est prendre le risque de ne plus être accepté dans son foyer et donc de se retrouver à la rue.

Depuis quelque temps Marie ressent comme un manque. Elle est en couple depuis 3 ans. Elle le trouve très gentil mais il y a un problème. Cet homme n’est pas affectueux. Il arrive qu’au lit, il lui donne un peu de tendresse mais ça s’arrête là. Il ne l’embrasse jamais. Il semblerait que pour lui ça ne soit pas important. Apparemment les enfants de cet homme lui auraient déjà reproché ce manque de tendresse. Pour Marie, c’est compliqué, elle aime cet homme mais elle sent que cette relation manque fortement de lien.

Après 9 ans de relation, Evelyne s’est rendu compte qu’elle était avec un homme toxique. Du jour au lendemain leur couple a changé, elle ne ressentait plus le bonheur des premières années. Des tensions se sont installées avec les enfants d'Evelyne qui ne voulaient plus venir chez eux. Depuis leur séparation, ils ont entrepris une amitié qui ne convient pas à Evelyne. Elle aimerait comprendre comment a-t-elle pu se laisser avoir par cet homme.



