En l’espace de dix jours, un ballon et trois objets volants ont été aperçus au-dessus du ciel américain. Alors que le premier a été abattu et que les regards se sont tournés vers la Chine et des suspicions d'espionnage, la Maison-Blanche a dû intervenir pour assurer qu'il ne s'agissait pas d'aliens. On nage en plein délire et cela montre l'ambiance complotiste qui règne aux États-Unis.

Néanmoins, la situation française n'est pas vraiment meilleure avec les climatosceptiques qui pullulent sur Twitter. À la suite d'une étude grand format de chercheurs issus de l'Institut des Systèmes Complexes et du CNRS, tous les échanges qui évoquaient le climat entre 2020 et 2022 ont été observés sur le réseau social. Le résultat est effrayant : 26 % des comptes Twitter qui parlent de climat sont climatosceptiques.

Les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, ce sont avant tout des antisystèmes, qui, avec l'apparition du Covid-19 et du vaccin, sont devenus des antivax. Avec la guerre en Ukraine, ils ont affiché leur position pro-Poutine et leur soutien aux énergies fossiles en remettant donc en cause le réchauffement climatique.

Une pensée marquée politiquement

Sur le plan politique, les chercheurs ont remarqué que la plupart de ces comptes étaient connectés à ceux du mouvement Reconquête fondé par Eric Zemmour. Ils sont aussi connectés à ceux de François Asselineau, Florian Philippot ou encore Nicolas Dupont-Aignan.

Pour essayer de trouver des motifs d'espoir dans cette étude, on peut aussi se dire que si 26% des comptes sont climatosceptiques, cela veut dire que 74% ne le sont pas.

