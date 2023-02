Argent, chantage, corruption et désormais violence, Vladimir Poutine use de tout cela pour tenir les rangs au sein de oligarques russes. Tous les coups sont permis pour empêcher les riches hommes d'affaires de fuir ou de trahir. Parce que depuis le début du conflit, les flux financiers sont moins importants en Russie du fait des sanctions internationales. Et ce que Vladimir Poutine obtenait avant par l'argent et la corruption, omniprésente dans les élites russes, il doit désormais l'obtenir par la force.

Alors les rangs restent serrés autour du président russe parce que les rares hommes d'affaires qui ont critiqué l'intervention militaire ont dû se taire, s'exiler. Pire, certains ont trouvé la mort dans des conditions étranges. "Je pense que les élites, y compris les élites économiques russes, sont mortes de peur, peur d'être assassinées", estime Cécile Vaissié, professeure en études russe et soviétique.

"Ils savent ce que tout le monde sait en Russie : que la vie de chacun d'entre eux ne vaut rien", ajoute-t-elle. "C'est tout à fait conforme à ce que disait Monsieur Poutine au début des années 2000 : 'faites de l'argent, vous pouvez vous livrer à la pire corruption, acheter ce que vous voulez, dépenser comme vous voulez, mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle, votre vie ne vaut rien", dit-elle encore.

Le message a été reçu puisque les rares critiques du début du conflit ont disparu. Pour l'instant, Vladimir Poutine garde le contrôle total des élites russes et de l'appareil d'État.