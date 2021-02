Coronavirus : "Nous allons aller vers une sortie", estime l'infectiologue Didier Pittet

publié le 15/02/2021 à 08:52

"Je crois que la notion de sursis est meilleure". L'infectiologue suisse Didier Pittet, co-inventeur du gel hydroalcoolique, fait le point sur la situation épidémique en France, notamment sur l'évolution des différents variants. "On voit que le nombre de cas est relativement stable, voire même qu'on pourrait même imaginer une très légère baisse", avant d'ajouter que le sursis serait davantage "lié à la présence de ces variants".

Selon Didier Pittet, il faut rester extrêmement prudent face à la circulations des variants "je parlerais d'une vigilance armée". Le premier des variants qui pose problème est le britannique. "On a maintenant, au minimum, un mois, un mois et demi de recul sur ce variant britannique". Parmi toutes ces souches de Covid-19, 3% étaient liées au variant britannique, ensuite nous sommes passés à 14% et aujourd'hui de l'ordre de 25 à 30%. "C'est une montée exponentielle mais relativement maîtrisée", rassure l'infectiologue.

"On peut contrôler les chaînes de transmission"

Pour Didier Pittet, tant que le nombre de cas globaux de Covid-19 en France, peut être suivi par le "traçage", le "suivi des contacts", "on peut contrôler les chaînes de transmission". Il ajoute que c'est tout à fait attendu d'avoir des variants qui prennent la place d'autres "certains nous inquiète plus, car ils sont davantage transmissibles

Certains variants vont avoir une capacité de transmission plus élevée, donc cela aboutira à un nombre de cas plus élevés et davantage d'hospitalisations en réanimation. Le contrôle de la situation quel que soit le type de variant, sera le même.

Selon l'infectiologue, ce qui est important est d'être extrêmement vigilant et que tout le monde comprenne les consignes, et le pourquoi des consignes : "oui nous avons un tunnel à traverser, on commence à en voir le bout. On aura des épisodes de haut et d'un peu plus bas. Mais globalement nous allons aller vers une sortie, en particulier grâce à la vaccination qui sera de plus en plus disponible".