Coronavirus : le port du masque est-il dangereux pour les enfants ?

publié le 15/02/2021 à 12:01

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de six ans à l’école. Quel impact cela peut-il avoir ? Une étude allemande particulièrement virale sur les réseaux sociaux conclut à de graves séquelles. Des affirmations à prendre avec beaucoup de prudence.



C’est un visuel partagé des milliers de fois sur Facebook et Twitter, un dessin intitulé "Laissez les enfants respirer" et représentant des enfants dans une cour de récréation, le regard triste, masqués et se tenant à distance chacun des uns des autres. Au milieu de l'image il y a un arbre mort entouré par un toboggan, un ballon et un petit vélo qui prennent la poussière.

Au dessus il y a une batterie de chiffres qui vient démontrer les problèmes liés aux masques portés par les enfants : 57% auraient des maux de tête, 44% des réticences à aller à l’école et 49% moins de bonheur. La source de ces chiffres est même citée : il s’agit d’une étude réalisée par des scientifiques de l’université allemande de Witten-Herdecke, dans le nord ouest du pays. Cette étude existe bien, mais étrangement, quand les auteurs ont vu ces chiffres devenir viraux, ils n'ont pas les mêmes conclusions que les auteurs d’intox. Et même si l’étude a porté sur plus de 25.000 enfants, vous allez comprendre pourquoi il y a un problème avec les parents.

Que dit cette étude ?

En premier, il s’agit d’une pré-publication donc qui n’avait, pour l’instant, pas vocation à sortir car il fallait encore préciser des choses. Ensuite, expliquent les auteurs, il s’agit d’un questionnaire en ligne. Il y a un manque de diversité dans l'échantillon puisque le questionnaire a été partagé sur des pages "qui critiquent les mesures de lutte contre le coronavirus du gouvernement". Les chiffres alarmistes cités se trouvent bien dans l’étude mais les scientifiques relèvent un léger problème car leur questionnaire a été en partie détourné avec des réponses volontairement hostiles. Donc faut il les prendre en compte ?

Les chercheurs ont donc eux-mêmes souligné que les observations des parents "n'étaient pas nécessairement liées ou causées par le port du masque". Selon eux, si "le spectre des symptômes enregistrés indique l'importance du sujet", il faut désormais "des enquêtes représentatives". Et cela prend du temps, parfois plus qu’un simple questionnaire en ligne dont nous sommes assommés chaque jour sur internet.

Qui diffuse cette intox sur les réseaux sociaux français ?

Un collectif de parents lyonnais baptisé "Action 21-Lyon 69", qui se bat contre le protocole sanitaire appliqué aux enfants mais également très sceptique envers celui appliqué aux parents, diffuse cette intox sur les réseaux sociaux en France. Cette association surfe sur les inquiétudes et les questions du masque et les enfants. Dans un avis rendu le 29 octobre, le Haut Conseil en Santé publique soulignait "qu’il n’existe pas de contre-indications dermatologiques, pneumologiques, ORL et phoniatriques ou psychiatriques actuellement documentées au port du masque". Il serait trop tôt pour juger du port du masque sur les enfants selon la Société française de pédiatrie. Donc pour l’instant, le plus simple, c’est de reprendre le slogan d’une autre pandémie, "sortez couvert".