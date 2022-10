Éclipse solaire partielle : nos conseils pour profiter de ce phénomène sans aucun risque

Ce mardi 25 octobre, il faudra lever ses yeux vers le ciel et rester (très) attentif ! Pour la première fois depuis juin 2021, une éclipse partielle du Soleil sera visible depuis la France. Si le taux d'occultation de l'astre restera en dessous des 20%, le phénomène peut parfaitement être observé sans un matériel professionnel, depuis chez vous. Seule condition ? Utiliser de bonnes protections pour éviter de se brûler la rétine.

"On verra qu'un petit bout de Soleil manque. En France, ce ne sera pas forcément très spectaculaire, mais c'est toujours un évènement pour les astronomes amateurs et cela peut faire de belles photos", détaille Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris. En effet, l'éclipse ne dépassera pas les 19,5% dans l'Hexagone. Ainsi, les habitants de l'Est de la France seront les mieux servis : les Strasbourgeois profiteront d'une éclipse partielle de 19,5%, 18,4% à Metz, les Parisiens, eux, assisteront à une éclipse du soleil de l'ordre de 13,7% et seulement 11,8% à Lyon.

Plus globalement, les habitants situés du littoral atlantique au sud-est en passant par le Pays basque seront les moins bien lotis, selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. L'événement est prévu entre 11h15 et 13h00, heure de Paris. Selon l'endroit d'observation, l'heure du pic de l'éclipse est différent, mais il se situera entre 11h55 et 12h16.

Des protections indispensables pour ne pas se brûler les yeux

Maintenant que vous savez où et quand assister à ce spectacle, il reste à se munir des bonnes protections pour éviter les brûlures. D'abord, oubliez les lunettes de soleils. Elles ne vous seront d'aucune utilité durant une éclipse de soleil. Lors de ces éclipses, il est possible de trouver des lunettes spécialement conçues, dans les nombreux centres scientifiques qui se mobilisent lors de ces journées. Il vaut mieux, par ailleurs, éviter de ressortir du tiroir une vieille paire de lunettes. Pharmaciens et opticiens peuvent également en proposer.

Deuxième possibilité : les instruments grossissants. Si vous avez des jumelles ou un télescope équipé d'un filtre cela conviendra tout autant. Par contre, ne braquez jamais vos jumelles - ou tout autre instrument d'observation de ce genre - en direction du Soleil, si celles-ci ne sont pas équipées pour une telle observation. Autre conseil, reposez vos yeux durant l'éclipse. Il est vivement déconseillé de fixer l'éclipse pendant toute sa durée (près de deux heures cette fois-ci). Faites des pauses régulières afin de ne pas endommager vos yeux.

À vos agendas ! Une fois cette éclipse passée, il faudra prendre son mal en patience pour qu'une éclipse de Soleil, totale cette fois, soit visible depuis la France. Le 12 août 2026, selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, le disque solaire sera caché à 92% par la Lune en cas d'observation depuis Paris et jusqu'à 96% si vous êtes à Marseille.

