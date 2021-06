Éclipse solaire : comment l'observer en toute sécurité

publié le 09/06/2021 à 08:02

Attention ne pas exposer ses yeux, sous peine de graves séquelles. Le jeudi 10 juin, il sera possible d'observer une éclipse solaire dans le ciel. Le phénomène sera visible dans de nombreux coins du monde, même en France, où toutefois le spectacle ne sera aussi grandiose qu'au Canada ou en Russie. Il faudra tout simplement espérer une météo favorable.

Les amateurs d'astronomie insisteront tout de même pour observer cet évènement. Selon Sciences et Avenir, cette éclipse annulaire sera visible entre 11h et 13h06, aux alentours de Quimper, entre 11h13 à 13h15 autour de Paris et 11h52 à 12h29 en Corse. Son pic sera atteint entre 12h et 12h12 selon le lieu d'observation.

Il est bien connu qu'une éclipse de soleil présente un danger pour les néophytes qui la fixeraient à l'œil nu. Les lunettes de soleil ne protègent pas non plus contre les brûlures. Pour observer ce phénomène tout en protégeant vos rétines, il faut se munir de lunettes spécialement conçues pour ces évènements. Il est vivement recommandé d'utiliser des lunettes neuves, ou de moins d'un an. Celles-ci sont trouvables en ligne mais aussi chez un opticien ou un pharmacien. Enfin, même si vous portez l'équipement adéquat, ce n'est pas une raison pour fixer l'éclipse pendant toute sa durée. Il est conseillé de l'observer quelques minutes puis de faire des pauses régulières, pour ne pas endommager ses yeux.