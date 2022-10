Une éclipse partielle du Soleil sera visible le 25 octobre

L’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l’Observatoire de Paris-PS indique que ce mardi 25 octobre 2022, une éclipse partielle du Soleil sera observable en Europe, mais également au nord-est de l'Afrique et dans une partie de l'Asie.

Dans un communiqué, il précise : "Pendant un peu moins de deux heures, la représentation qu'ils donneront sur l'heure du déjeuner nous permettra d'assister au plus beau des phénomènes célestes, une éclipse de Soleil durant laquelle la Lune viendra partiellement obstruer le disque solaire".

En France métropolitaine, même si l'événement sera visible dans tout le pays, c'est dans le nord-est que cela sera le plus marqué. Selon l’IMCCE, à Strasbourg, la Lune cachera le Soleil jusqu’à 19,5 % contre 17,2 % à Lille et 13,7 % à Paris. Le phénomène sera beaucoup moins visible pour les habitants de Pau (3,5 %), Bordeaux (5,1 %) et Quimper (6,2 %). À Paris, elle devrait être visible entre 11 h 15 et 12 h 45.

Pour observer la prochaine éclipse partielle, il faudra attendre le 29 mars 2025, puis le 12 août 2026 pour une éclipse totale, mais qui sera observable seulement dans peu de régions françaises.

