EN DIRECT - Suivez l'éclipse partielle du Soleil

publié le 10/06/2021 à 10:30

Attention les yeux. Ce jeudi 10 juin, on pourra observer une éclipse solaire dans le ciel. Le phénomène sera visible dans de nombreux coins du monde, et en particulier au Canada et en Russie. Il sera aussi possible de l'observer depuis la France, même si le phénomène sera un peu moins impressionnant.



Le phénomène sera plus marqué au nord-ouest du pays et se produira entre 11h et 13h. En pratique, la Lune y grignotera 15 à 17% du Soleil, contre seulement 2% en Corse.

Pensez bien à protéger vos yeux avant de regarder l'éclipse. Il ne faut surtout pas l'observer à l'œil nu, et les lunettes de soleil ne protègent pas non plus contre les brûlures. Pour protéger vos rétines, il faut se munir de lunettes spécialement conçues pour ces évènements. Il est aussi important de faire des pauses régulières pour ne pas abîmer ses yeux.

Suivez en direct l'éclipse solaire

11h55 - Profitez de votre pause déjeuner pour profiter de ce moment d’astronomie. Le pic de l’éclipse sera atteint entre 12h et 12h12 selon le lieu d’observation !



10h50 - A Paris, il faudra attendre 11h13, et l’éclipse devrait durer jusqu’à 13h15. Plus au sud, l’éclipse sera encore plus courte : de 11h52 à 12h29 en Corse, selon Sciences et Avenir.



10h40 - En France, l’éclipse commencera à pointer son nez dans le Finistère. Aux alentours de Quimper, elle devrait être visible dès 11h, et jusqu’à 13h15.



10h30 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Restez avec nous, car l'éclipse solaire devrait bientôt commencer !