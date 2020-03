E-sport : à Roubaix, Zéta rêve d'une coupe du monde de Fortnite

publié le 03/03/2020 à 09:59

C'est un monde qui rassemble aujourd'hui près de 2 milliards de personnes à travers la planète. Ne parlez plus de jeux vidéo mais bien d'E-sport. Une discipline professionnelle loin d'être confidentielle, aujourd'hui c'est une activité à part entière. Partout en France, des équipes E-sport se créent. Il y a même aujourd'hui 2 millions de pratiquants dans l'hexagone. Ce mardi 3 mars, rendez-vous à Roubaix.

Depuis 2 ans, une équipe professionnelle le QG Esport de Roubaix a vu le jour à l'initiative de joueurs passionnés. Située à deux pas de la grand place de Roubaix, l'antre du QG Esport n'a rien à voir avec la chambre mal rangée d'un ado ! L'endroit est un bar moderne avec partout sur les murs des écrans d'ordinateurs et des consoles sur lesquels des sportifs professionnels travaillent.

Ici, Antony Loquet s'appelle Zéta, c'est son nom de joueur. Il a 24 ans, il y a encore quelques années il affrontait ses frères pour le plaisir et désormais il est la tête d'affiche de l'équipe du QG Esport. Ses doigts fusent sur son clavier d'ordinateur. Sa discipline à lui c'est Fortnite, le jeu le plus plébiscité de ses cinq dernières années. Et à l'écran, Zéta contrôle un personnage haut en couleurs qui affronte 100 autres joueurs. Pour gagner, il faut être le dernier à rester en vie.

Un sport de haut niveau

Un sportif de haut niveau qui fait oublier le geek mollasson figé devant son ordinateur. L'équipe du QG dispose aujourd'hui de 5 joueurs, tous sous contrat. Et comme dans les clubs de sport professionnels, c'est tout un staff technique qui entoure l'équipe. D'ailleurs dans une autre salle, Marine et Sofiane sont en pleine séance d'analyse.

Zéta a fait appel aujourd'hui à Florian, son coach mental, pour une séance de relaxation. Ces techniques sont utilisées en compétition, au moment où la pression se fait sentir.

Une pression bien présente car il y a de l'argent à la clé, et même beaucoup d'argent à l'échelle nationale. Une compétition professionnelle gagnée peut rapporter entre 10.000 et 50.000 euros. Une somme importante quand on appartient à une structure peu connue comme celle du QG E-sport.



Les marques s'arrachent les meilleurs joueurs qui sont devenus des stars sur internet. Certains tournois mondiaux sont même suivis par près de 100 millions de spectateurs à travers le monde. Atteindre ce niveau, c'est le rêve de Zéta. Bientôt, une Coupe du Monde de Fortnite permettra aux joueurs présents de se partager une dotation de 30 millions de dollars. C'est un record. Si Zéta parvient à s'y qualifier, les conséquences seraient incroyables pour cette petite équipe de Roubaix.