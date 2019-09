Le phénomène Fortnite !

publié le 02/09/2019 à 13:00

Il pulvérise les records d’affluence sur Internet et compte plus de 250 millions d’utilisateurs. Le jeu Fortnite est un véritable phénomène auprès des jeunes. Les footballeurs l’ont popularisé avec les danses de célébration inspirés du jeu. Nos invités le journaliste Bertrand Amar et Victor Lopez, alias TheVic, joueur professionnel sur Fortnite nous expliquent les raisons de ce succès.

Combien sont-ils de joueurs aujourd'hui ? Combien de joueurs peuvent se connecter en même temps ? Qui a créé Fortnite ?

Quel est l'univers visuel de ce jeu ? Quel est le but du jeu ? Quel rapport existe-t-il entre Antoine Griezmann et Fortnite ?

Combien existe-t-il de joueurs professionnels de Fortnite ? Combien peuvent-ils gagner dans un tournoi ? Dans quel pays s'est déroulée la coupe du monde Fortnite ? Qui a gagné la coupe du monde ?